Лавров заявил, что Россия «поможет» украинскому народу избавиться от «антинародного и антиисторического режима» 24 июля, 19:02 Лавров озвучил новые оправдания захватнической войны России против Украины (Фото:Alexander Zemlianichenko / Pool via REUTERS)

Глава МИД РФ Сергей Лавров озвучил новые оправдания захватнической войны России против Украины. По его словам РФ «поможет украинскому народу избавиться от антинародного и антиисторического режима».

«Нам жаль украинскую историю, которая рушится у нас на глазах, и нам жаль тех, которые поддались государственной пропаганде киевского режима», — цитируют заявления Лаврова на встрече с постпредами стран-членов Лиги арабских государств в Каире российские пропагандистские СМИ.



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Лавров добавил, что российский и украинский народы «продолжат жить вместе».



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20 июля Лавров заявил, что Кремль не планирует останавливаться на оккупации временно захваченных территорий Донецкой и Луганской области, но и намеривается захватить Херсонскую и Запорожскую области. Такие намерения он аргументировал поставками Украине дальнобойного оружия.

В ответ глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия отвергает дипломатию, сосредотачиваясь на войне и терроре, и призвал Запад ввести очередные санкции против РФ, а также ускорить поставки вооружения Украине.

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