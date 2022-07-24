Лавров заявил, что Россия «поможет» украинскому народу избавиться от «антинародного и антиисторического режима»

24 июля, 19:02
Лавров озвучил новые оправдания захватнической войны России против Украины (Фото:Alexander Zemlianichenko / Pool via REUTERS)

Лавров озвучил новые оправдания захватнической войны России против Украины (Фото:Alexander Zemlianichenko / Pool via REUTERS)

Глава МИД РФ Сергей Лавров озвучил новые оправдания захватнической войны России против Украины. По его словам РФ «поможет украинскому народу избавиться от антинародного и антиисторического режима».

«Нам жаль украинскую историю, которая рушится у нас на глазах, и нам жаль тех, которые поддались государственной пропаганде киевского режима», — цитируют заявления Лаврова на встрече с постпредами стран-членов Лиги арабских государств в Каире российские пропагандистские СМИ.

Видео дня

Лавров добавил, что российский и украинский народы «продолжат жить вместе».

Слушайте подкаст на эту тему

20 июля Лавров заявил, что Кремль не планирует останавливаться на оккупации временно захваченных территорий Донецкой и Луганской области, но и намеривается захватить Херсонскую и Запорожскую области. Такие намерения он аргументировал поставками Украине дальнобойного оружия.

В ответ глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия отвергает дипломатию, сосредотачиваясь на войне и терроре, и призвал Запад ввести очередные санкции против РФ, а также ускорить поставки вооружения Украине.

Редактор: София Лазарова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Россия Украина-Россия МИД России Сергей Лавров История Украины МЗС РФ Российская история Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Загороднюк полагает, что Россия с августа начнет пропаганду прекращения огня (Фото:Андрей Загороднюк / Facebook)
«Исторический шанс Украины» /
ВСУ могут освободить Херсон, а Россия с августа начнет пропаганду прекращения огня — интервью с Загороднюком
24 июля, 14:15
События
Святослав Вакарчук, Зоя Казанжи, Сергей Гайдай и другие известные соотечественники рассказали, что думают о скандале, связанном с лишением гражданства Игоря Коломойского, Геннадия Корбана и Вадима Рабиновича (Фото:Коллаж НВ)
«Нам подменили президента» /
Известные украинцы о скандале с лишением гражданства Коломойского и Корбана
24 июля, 11:37
События
Вся судебная система Китая подчинена искусственному интеллекту (Фото:НВ)
Утопия или будущее? /
Как работают суды в Китае, где решения принимает не человек, а искусственный интеллект
24 июля, 11:10
IT-индустрия
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X