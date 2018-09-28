Лавров: Россия согласна на охрану ООН для миссии ОБСЕ на Донбассе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва согласна на введение миротворцев ООН на Донбасс в качестве охраны для наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом он сообщил в ходе выступления на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, передает ТАСС.

"Мы поддерживаем деятельность миссии ОБСЕ в Украине, готовы придать ее наблюдателям ооновскую охрану", - подчеркнул Лавров.

Глава МИД РФ также призвал к полной и последовательной реализации Минских договоренностей.

Напомним, то Украина добивается размещения миротворческого контингента под мандатом ООН на всей территории Донбасса, включая неконтролируемые участки границы с РФ. Киев считает, что миротворцы смогут стать твердым гарантом достижения мира.

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В то же время Россия, контролирующая боевиков на востоке Украины, выступает за ограничение мандата миротворцев ООН только территорией на линии соприкосновения.

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