«Условия Украины нереалистичны»: в Кремле угрожают, что будут добиваться уступок военным путем

15 ноября, 13:17
Поделиться:
Кремлевский режим называет требования Украины в служившейся ситуации «неадекватны» (Фото:Bradjward/flickr.com)

Кремлевский режим называет требования Украины в служившейся ситуации «неадекватны» (Фото:Bradjward/flickr.com)

После позорного поражения в Херсонской области кремлевский режим настаивает на переговорах с Украиной, однако идти на предложенные условия не готов.

По словам его спикера Дмитрия Пескова, поскольку Киев не намерена идти на хоть какие-то уступки, Москва будет продолжать свои попытки добиться желаемого военным путем, несмотря на все свои потери.

Видео дня

Читайте также:
Сунак назвал войну РФ против Украины «варварской», упрекнув Путина за его отсутствие на саммите G20

«Мы констатируем главное, что позиция и де-факто и де-юре украинской стороны свидетельствует о том, что Украина не может и не хочет вести переговоры», — заявил он в комментарии российской пропаганде.

В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также утверждает, что Украина на самом деле не хочет никаких переговоров, поскольку ее требования якобы «нереалистичны».

Читайте также:
«Мы не дадим России переждать». В яркой речи на саммите G20 Зеленский предложил «украинскую формулу мира» — полный текст обращения

«Все проблемы находятся на украинской стороне, которая категорически отказывается от каких-либо переговоров и выдвигает условия, которые заведомо нереалистичны и неадекватны в этой ситуации», — пожаловался он во время пресс-конференции на саммите G20 в Индонезии.

https://www.youtube.com/embed/t7Hi9QASXs8
Читайте также:

Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS) «Объективно: РФ подошла к финалу». Путин будет давать заднюю, продолжаются закулисные переговоры о том, как он отступит — интервью с Огрызко

Глава российского МИД также добавил, что обсудил данный вопрос с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Была краткая беседа с президентом Макроном, который подтвердил свой настрой на продолжение контактов с президентом Путиным с целью поиска каких-то договоренностей, которые позволят урегулировать всю ситуацию, как он выразился», — рассказал Лавров.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Сергей Лавров Дмитрий Песков G20 Переговоры с Россией Война России против Украины саммит G20 Бали

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X