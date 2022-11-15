«Условия Украины нереалистичны»: в Кремле угрожают, что будут добиваться уступок военным путем 15 ноября, 13:17 Кремлевский режим называет требования Украины в служившейся ситуации «неадекватны» (Фото:Bradjward/flickr.com)

После позорного поражения в Херсонской области кремлевский режим настаивает на переговорах с Украиной, однако идти на предложенные условия не готов.

По словам его спикера Дмитрия Пескова, поскольку Киев не намерена идти на хоть какие-то уступки, Москва будет продолжать свои попытки добиться желаемого военным путем, несмотря на все свои потери.

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«Мы констатируем главное, что позиция и де-факто и де-юре украинской стороны свидетельствует о том, что Украина не может и не хочет вести переговоры», — заявил он в комментарии российской пропаганде.

В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также утверждает, что Украина на самом деле не хочет никаких переговоров, поскольку ее требования якобы «нереалистичны».

«Все проблемы находятся на украинской стороне, которая категорически отказывается от каких-либо переговоров и выдвигает условия, которые заведомо нереалистичны и неадекватны в этой ситуации», — пожаловался он во время пресс-конференции на саммите G20 в Индонезии.

Глава российского МИД также добавил, что обсудил данный вопрос с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Была краткая беседа с президентом Макроном, который подтвердил свой настрой на продолжение контактов с президентом Путиным с целью поиска каких-то договоренностей, которые позволят урегулировать всю ситуацию, как он выразился», — рассказал Лавров.