Лавров сказал, о чем договорился с госсекретарем США Марко Рубио

Министр иностранных дел страны агрессора РФ Сергей Лавров утверждает, что его телефонные контакты с госсекретарем США Марко Рубио будут продолжаться.

Во вторник, 21 октября, Лавров в ходе пресс-конференции заявил, что 20 октября они договорились «продолжить эти телефонные контакты», с целью лучшего понимания «где мы находимся и как двигаться в правильном направлении», сообщает российское пропагандистское агентство Интерфакс.

Реклама

Комментируя информацию, появившуюся ранее в СМИ относительно того, что возможная встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште может быть отложена, Лавров обвинил западные медиа в «нечистоплотности».

Читайте также: Лавров отверг идею Трампа о заморозке войны РФ против Украины по линии фронта

16 октября президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, по результатам которого анонсировал новую встречу с ним в Будапеште.

Лидер США сказал, что к переговорам с Россией, которые должны состояться в течение двух недель и будут касаться, в частности, Украины, присоединятся вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный представитель Стив Уиткофф.

20 октября Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров провели телефонный разговор, во время которого, как отмечал Госдепартамент США, обсудили «следующие шаги» в продолжение переговоров между лидерами двух стран о завершении войны в Украине.

В то же время Кремль охарактеризовал разговор как «конструктивную дискуссию», во время которой обсуждались «возможные конкретные шаги для реализации договоренностей», достигнутых Трампом и Путиным.

По данным CNN, после разговора Рубио и Лаврова американские чиновники пришли к выводу, что позиция Москвы не изменилась и остается максималистской.

Телеканал со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что встреча между Рубио и Лавровым, которая должна была состояться на этой неделе, пока была отложена на «некоторое время».

Источник сообщил, что Рубио, вероятно, не будет рекомендовать проведение встречи Трампа с Путиным на следующей неделе.