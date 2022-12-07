Лавров рассказал, как «не по-людски» сходил в туалет в Швеции — видео 7 декабря, 15:00 Сергей Лавров (Фото:Russian Foreign Ministry/Handout via Reuters)

Глава МИД Сергей Лавров рассказал, как сходил в туалет во время саммита Совета глав МИД ОБСЕ в Швеции и был шокирован увиденным.



По словам российского министра, его смутило то, что уборные в Швеции совместные.

«Я в перерыве заседания спросил, где туалет. Мне показали дверь с буквами WC. Я спросил: „А это для дам или для джентльменов?“ Мне сказали: „У нас все общее“. Я не поверил, но это на самом деле было так. Вы не представляете, насколько это не по-людски, просто не по-людски», — сказал Лавров.

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Глава МИД страны-агрессора не уточнил, решился ли он воспользоваться гендерно-нейтральным туалетом.

15 ноября Лавров позорно сбежал с саммит G20 на индонезийском острове Бали до его окончания и официального принятия итоговой декларации.