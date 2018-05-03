Лавров рассказал итальянским СМИ о потере Украиной "независимости и экономики" из-за действий США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью итальянскому журналу Panorаma заявил о потере Украиной "независимости и национальной экономики из-за спровоцированного США внутреннего кризиса".

По мнению Лаврова, США, и в целом Запад, спровоцировали внутриполитический кризис в Украине.

"Итог на сегодня - де-факто потеря независимости, страдания людей, развал народного хозяйства страны, которая имела все возможности стать в Европе одной из наиболее стабильных и экономически крепких", - цитирует фрагмент интервью Лаврова ТАСС.

Также Лавров считает, что группа западных государств во главе с США, "считают весь мир сферой своего влияния", они "замахнулись на исключительность и делят народы на "свои" и "чужие".

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В феврале-марте 2014 года Россия после падения в Украине режима президента Виктора Януковича провела спецоперацию по аннексии Крыма, инспирировала выступление сепаратистов в Луганской и Донецкой области и пошла на прямое военное вторжение в августе 2014 и феврале 2015 годов.

Россия продолжает подпитывать войну в Донбассе деньгами и вооружением, создав в оккупированных районах полноценную армию в составе кадровых российских военных, граждан РФ и местных сепаратистских элементов.

В результате российской агрессии погибли более 10 тысяч украинцев, более 20 тысяч получили ранения, 1,8 миллионов украинцев стали внутренне перемещенными лицами. Кроме того, Украина из-за агрессии России потеряла более 16% ВВП.