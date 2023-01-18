Лавров заявил, что о переговорах с Зеленским «не может быть и речи». В МИД Украины ответили 18 января, 14:43 Сергей Лавров (Фото:REUTERS/Shamil Zhumatov)

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя мирный план президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что о нем «не может быть и речи». В МИД Украины ответили, что Лавров в очередной раз артикулировал реальные намерения России.

Российское пропагандистское информагентство ТАСС сообщило, что министр страны-агрессора заявил, что Зеленский якобы выдвигает «какие-то совершенно бессмысленные инициативы».

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«План из десяти пунктов, где навалено все, что можно: продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, биологическая, вывод российских войск отовсюду, покаяние РФ, трибунал, осуждение и так далее. О переговорах с Зеленским по его инициативам не может быть и речи», — сказал он.

В ответ спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что Лавров в очередной раз артикулировал реальные намерения России.

«Москва категорически не заинтересована в мире. Публичные маневры представителей российского режима о готовности к переговорам, „перемирие на Рождество“, ожидание „реальных“ предложений Запада — лишь дымовой занавес для подготовки к очередной российской террористической атаке по Украине», — написал он в Facebook.

По его словам, хорошие новости состоят в том, что наши партнеры уже давно не обращают внимания на то, что говорят в МИД РФ.

Николенко добавил, что Украина получила широкую международную поддержку формулы мира президента Зеленского.

«Это комплексный документ из десяти пунктов, воплощение которых поможет восстановить мир на украинской земле и создаст предохранители для неповторения российской агрессии в будущем. Нравится это кому-то в Кремле, или нет, но России придется выполнять мирную формулу», — говорится в сообщении.

Спикер министерства заявил, что для того, чтобы ускорить наступление этого момента, команда МИД во главе с Дмитрием Кулебой будет продолжать работать над обеспечением сил обороны Украины всей необходимой международной помощью:

танками,

системами противоракетной и противовоздушной обороны,

ракетами большой дальности,

боеприпасами,

тренировкой наших защитников,

финансами.

«Украина победит, а Россия проиграет. О другом не может быть и речи», — написал он.

На саммите G20 Владимир Зеленский представил формулу мира из десяти пунктов, которая включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины.

