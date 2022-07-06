Лавров недоволен публикацией стенограммы разговора Макрона и Путина, котором российский диктатор делал ложные заявления 6 июля, 14:00 Сергей Лавров (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров выразил недовольство из-за публикации переговоров президента Франции Эммануэля Макрона и российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает Sky News.

«Я думаю, что дипломатическая этика, конечно, не предполагает такой односторонней утечки записи», — сказал он.

Лавров также намекнул на якобы готовность России вести переговоры, заявив, что они будут делать это только таким образом, чтобы стране «никогда не было стыдно».



Видео дня

Французские издания AFP и Le Temps опубликовали полную стенограмму состоявшегося 20 февраля разговора президента Франции Эммануэля Макрона и кремлевского диктатора Владимира Путина.

Разговор станет частью документального фильма о жизни Елисейского дворца.



Во время разговора кремлевский диктатор несколько раз лжет, обвиняя Макрона и президента Украины Владимира Зеленского в заявлениях, которые те не делали. Путин также постоянно хочет, чтобы Макрон давил на власти Украины и подталкивал их к переговорам с марионетками Кремля на оккупированных территориях Донбасса. Диктатор также явно намекает на то, что боевики действуют по указаниям из Кремля.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.