Лавров недоволен публикацией стенограммы разговора Макрона и Путина, котором российский диктатор делал ложные заявления

6 июля, 14:00
Сергей Лавров (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Сергей Лавров (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров выразил недовольство из-за публикации переговоров президента Франции Эммануэля Макрона и российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает Sky News.

«Я думаю, что дипломатическая этика, конечно, не предполагает такой односторонней утечки записи», — сказал он.

Лавров также намекнул на якобы готовность России вести переговоры, заявив, что они будут делать это только таким образом, чтобы стране «никогда не было стыдно».

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Французские издания AFP и Le Temps опубликовали полную стенограмму состоявшегося 20 февраля разговора президента Франции Эммануэля Макрона и кремлевского диктатора Владимира Путина.

Разговор станет частью документального фильма о жизни Елисейского дворца.

Во время разговора кремлевский диктатор несколько раз лжет, обвиняя Макрона и президента Украины Владимира Зеленского в заявлениях, которые те не делали. Путин также постоянно хочет, чтобы Макрон давил на власти Украины и подталкивал их к переговорам с марионетками Кремля на оккупированных территориях Донбасса. Диктатор также явно намекает на то, что боевики действуют по указаниям из Кремля.

https://www.youtube.com/watch?v=g1Mq2NwhJiQ&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Владимир Путин Сергей Лавров Эммануэль Макрон Война России против Украины

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