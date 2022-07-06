Лавров недоволен публикацией стенограммы разговора Макрона и Путина, котором российский диктатор делал ложные заявления
Сергей Лавров (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)
Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров выразил недовольство из-за публикации переговоров президента Франции Эммануэля Макрона и российского диктатора Владимира Путина.
Об этом сообщает Sky News.
«Я думаю, что дипломатическая этика, конечно, не предполагает такой односторонней утечки записи», — сказал он.
Лавров также намекнул на якобы готовность России вести переговоры, заявив, что они будут делать это только таким образом, чтобы стране «никогда не было стыдно».
Французские издания AFP и Le Temps опубликовали полную стенограмму состоявшегося 20 февраля разговора президента Франции Эммануэля Макрона и кремлевского диктатора Владимира Путина.
Разговор станет частью документального фильма о жизни Елисейского дворца.
Во время разговора кремлевский диктатор несколько раз лжет, обвиняя Макрона и президента Украины Владимира Зеленского в заявлениях, которые те не делали. Путин также постоянно хочет, чтобы Макрон давил на власти Украины и подталкивал их к переговорам с марионетками Кремля на оккупированных территориях Донбасса. Диктатор также явно намекает на то, что боевики действуют по указаниям из Кремля.
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