Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в среду, 2 июля, раскритиковал заявления главы российского МИД Сергея Лаврова о «крахе» Альянса. Об этом он сказал в эфире телеканала Fox News .

В частности, недавно Лаврова просили прокомментировали заявления польского главы МИД Радослава Сикорского о крахе кремлевского режима из-за современной «гонки вооружений».

Реклама

Зато Лавров заявил, что «увеличение бюджета стран НАТО тоже приведет к краху этой организации».

Рютте в эфире Fox News отреагировал на слова главы российского МИД и сначала похвалил «огромную внешнеполитическую победу» президента США Дональда Трампа и его администрации по увеличению расходов на оборону.

«Лавров — он министр иностранных дел России, кажется, со времен рождения Иисуса Христа? И с тех пор ничего полезного из его рта так и не вылетело. Поэтому не уделяйте господину Лаврову много внимания», — сказал Рютте.

24 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин может напасть на страну НАТО в течение пяти лет, «чтобы проверить альянс».

11 июня глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль сообщил, что разведка имеет «конкретные доказательства» того, что Россия планирует нападение на территорию НАТО, потому что хочет проверить эффективность 5 статьи Североатлантического договора о коллективной самообороне.

По его словам, Кремль больше не верит в соблюдение гарантий НАТО по взаимопомощи, предусмотренных статьей 5, и может попытаться это проверить.

В декабре 2024 года финское издание Iltalehti писало, что в НАТО считают, что Россия отрабатывала нападение на Финляндию и страны Балтии, в частности Эстонию, а также Норвегию, и не отказалась от планов его осуществить.