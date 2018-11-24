24 ноября 2018, суббота

Лавров прокомментировал сравнение России с ИГИЛ

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Португалии ответил на категоричное заявление главы Генштаба ВС Великобритании генерала Марка Карлтон-Смита.

Об этом сообщает Украинская правда.

"Мы не можем никому запретить проявлять свои интеллектуальные и политические способности, так же как и влиять на решения правительства Великобритании о том, кому они доверяют руководство армией. Надеюсь, что такие решения проверяют на адекватность", - сказал Лавров.

Он также подчеркнул, что и ИГИЛ имеет очаги сопротивления в Сирии, за которыми "стоят США".

Напомним, генерал Карлтон-Смит ранее заявил, что Россия представляет большую угрозу для Британии и ее союзников, чем исламистские группировки, такие как Аль-Каида и Исламское государство. Он также добавил, что Великобритании и союзникам необходимо сосредоточить свое внимание на России, особенно после отравления в Солсбери.

 

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