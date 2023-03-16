Инцидент с MQ-9 Reaper: Лавров обвинил США в «игнорировании» ограничений в воздушном пространстве 16 марта, 10:18 Cергей Лавров (Фото:Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS)

На фоне инцидента с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил США в «игнорировании» ограничений в воздушном пространстве.

В интервью российским пропагандистам Лавров заявил, что США «полностью игнорируют тот факт», что после начала войны российские военные объявили соответствующие районы Черного моря «районами с ограниченным статусом для использования любой авиации».

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«Любые инциденты, провоцирующие столкновение между двумя крупными ядерными государствами, всегда представляют большой риск», — сказал он.

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Во вторник, 14 марта, над Черным морем столкнулись американский беспилотник MQ-9 Reaper и российский истребитель Су-27, в результате чего дрон упал в международные воды.

Представители ВС США обвинили российских летчиков в некомпетентности и непрофессионализме. Об инциденте сообщили президенту США Джо Байдену, в Госдепартамент вызвали посла страны-агрессора.

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США принимают необходимые меры, чтобы обломки упавшего в Черное море американского беспилотника не попали в чужие руки.