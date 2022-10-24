Вранье главы российского МИД. Лавров заявил, что бред Шойгу о «грязной бомбе» и Украине — «это не пустое подозрение»
Сергей Лавров (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)
Министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров прокомментировал бредовые заявления главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о том, что Украина якобы «готовит провокации» с применением «грязной бомбы».
Об этом сообщает пропагандистское информагенство РИА Новости.
Лавров соврал, что «есть информация», которую РФ якобы «перепроверяла по соответствующим каналам», что заявления Шойгу о том, что Украина якобы «готовит провокации» с применением «грязной бомбы» — «это не пустое подозрение».
«Здесь есть серьезное основание полагать, что подобные вещи могут планироваться», — сказал он.
23 октября Шойгу провел телефонные переговоры с французским, британским и турецким министрами обороны. Всем трем коллегам Шойгу выразил «обеспокоенность» тем, что Украина якобы готовит «провокации» с применением «грязной бомбы».
Он также обсудил Украину с министром обороны США Ллойдом Остином, однако подробности разговора не уточняются.
В Минобороны Британии подтвердили разговор Шойгу и британского министра Бенома Уоллеса. Там отметили, что звонок состоялся по просьбе российской стороны. В ведомстве сообщили, что Шойгу утверждал, что Украина планирует действия при содействии западных стран, включая Великобританию, для эскалации конфликта. Уоллес опроверг эти заявления и предупредил Шойгу, что такие обвинения не должны использоваться как повод для большей эскалации.
В Офисе президента и МИД Украины также отвергли обвинения Шойгу в якобы подготовке украинской стороной «провокаций» с «грязной бомбой».
После телефонных звонков министра обороны РФ Сергея Шойгу коллегам из ряда стран, в которых тот предупреждал о том, что Украина якобы готовится взорвать «грязную бомбу», Великобритания, США и Франция выпустили совместное заявление.
В заявлении, которое опубликовано на сайте американского Госдепа правительства США, Франции и Великобритании подчеркнули, что намерены продолжать неуклонную поддержку Украины и отвергли любые предлоги для эскалации военных действий со стороны России.