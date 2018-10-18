Лавров пригрозил, что РФ не пустит корабли НАТО на учения в Азовском море

Министерство иностранных дел РФ пригрозило, что Россия не пропустит корабли Североатлантического альянса на совместные с Украиной учения в Азовском море.
Об этом заявил глава ведомства Сергей Лавров, передает Интерфакс.
По его словам, проведение таких маневров якобы противоречит "договору с Украиной".
"Сейчас Украина хочет зазвать натовские учения в Азовское море, но туда уже нельзя будет пройти, потому что наш договор с Украиной требует обоюдного согласия для прохода военных кораблей в Азовское море", - утверждает Лавров.
При этом он пожаловался, что партнеры Украины ей в этом "потакают".
Отметим, что с апреля 2018 года России начала задерживать для длительных проверок иностранные суда, следующие в порты Бердянска и Мариуполя, во время их прохода через Керченский пролив. Действия россиян противоречат международному договору, согласно которому Азовское море является водами внутреннего пользования как для Украины, так и для РФ, и его могут свободно использовать обе стороны.
В связи с этим Киев ведет переговоры со странами Евросоюза и США о введении санкций против Москвы в ответ на блокаду Азовского моря.
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