Бред и фантазии российского министра. Лавров обвинил ОБСЕ в «корректировке ударов» по Луганску и Донецку 1 декабря, 11:46 Сергей Лавров (Фото:Yuri Kochetkov/Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров заявил, что ОБСЕ якобы «корректировала удары» по временно оккупированных Луганску и Донецку.

Об этом сообщает российское пропагандистское информагентство РИА Новости.

«Раскрылись факты участия якобы нейтральных наблюдателей ОБСЕ в корректировке огня по позициям „ЛНР“ и „ДНР“», — сказал он.

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По его словам, ОБСЕ уже «становится маргинальным образованием».

28 ноября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Совет министров ОБСЕ, который в этом году пройдет в польском Лодзе в начале декабря, впервые соберется без представителя России.

Кулеба добавил, что представители России только имитируют дипломатию и переговоры, а на самом деле сделали свой выбор.