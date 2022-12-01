Бред и фантазии российского министра. Лавров обвинил ОБСЕ в «корректировке ударов» по Луганску и Донецку

1 декабря, 11:46
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Сергей Лавров (Фото:Yuri Kochetkov/Pool via REUTERS)

Сергей Лавров (Фото:Yuri Kochetkov/Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров заявил, что ОБСЕ якобы «корректировала удары» по временно оккупированных Луганску и Донецку.

Об этом сообщает российское пропагандистское информагентство РИА Новости.

«Раскрылись факты участия якобы нейтральных наблюдателей ОБСЕ в корректировке огня по позициям „ЛНР“ и „ДНР“», — сказал он.

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По его словам, ОБСЕ уже «становится маргинальным образованием».

28 ноября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Совет министров ОБСЕ, который в этом году пройдет в польском Лодзе в начале декабря, впервые соберется без представителя России.

Кулеба добавил, что представители России только имитируют дипломатию и переговоры, а на самом деле сделали свой выбор.

https://www.youtube.com/watch?v=uF17Z0IFgdU&t=6s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Донецк Луганск ОБСЕ Сергей Лавров Война России против Украины

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