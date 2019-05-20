Лавров предложил Зеленскому начать с обмена пленными по принципу «всех на всех»
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
предложил президенту Владимиру Зеленскому поступить «по-христиански» и начать переговоры об обмене пленными по принципу «всех на всех».
Об этом он заявил в понедельник, 20 мая, на приеме по случаю православной Пасхи.
«Президент Зеленский высказался против
попыток вносить раскол в украинское общество по языковому признаку. Нет
сомнений, что это должно в полной мере распространяться и на религиозную сферу.
В том числе в более широком контексте всестороннего выполнения Минских
договоренностей», — сказал Лавров.
По словам главы российской дипломатии, было бы
«правильным по-христиански» начать с обмена пленными с боевиками
«ДНР/ЛНР» по принципу «всех на всех».
Напомним, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины.