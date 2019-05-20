Лавров предложил Зеленскому начать с обмена пленными по принципу «всех на всех» Вчера, 17:22 6933 Цей матеріал також доступний українською МИД РФ Сергей Лавров МИД РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предложил президенту Владимиру Зеленскому поступить «по-христиански» и начать переговоры об обмене пленными по принципу «всех на всех».

Об этом он заявил в понедельник, 20 мая, на приеме по случаю православной Пасхи.

«Президент Зеленский высказался против попыток вносить раскол в украинское общество по языковому признаку. Нет сомнений, что это должно в полной мере распространяться и на религиозную сферу. В том числе в более широком контексте всестороннего выполнения Минских договоренностей», — сказал Лавров.

По словам главы российской дипломатии, было бы «правильным по-христиански» начать с обмена пленными с боевиками «ДНР/ЛНР» по принципу «всех на всех».

Напомним, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины.