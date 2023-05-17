Хотят «добить Россию». Лавров начал угрожать Западу ответом по «законам военного времени» 17 мая, 13:32 Сергей Лавров (Фото:REUTERS/Mike Segar)

Министр иностранных дел страны-агрессора РФ Сергей Лавров заявил, что Запад «хочет добить» Россию.

«Запад ежедневно, с пеной у рта повторяет заклинания: «Даем Украине еще оружия»; «Даем дальнобойные ракеты, крылатые, бескрылые, танки»; «Скоро будут самолеты, но не сейчас, чуть позже»; «Надо добить Россию», — сказал российский министр в интервью пропагандистам.

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Лавров также надумал угрожать, заявив, что по законам физики и военного времени, странам Запада стоит ожидать «противодействия» на их «действия».

В апреле министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия «не отказывается» от переговоров с Украиной, при этом российский министр начал выдвигать Украине ультиматумы.