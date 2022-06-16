Лавров ответил на угрозы Украины по Крымскому мосту 16 июня, 19:19 Цей матеріал також доступний українською Сергей Лавров (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Россия не сбрасывает со счетов угрозы со стороны Украины из-за Керченского моста. В то же время в Кремле уверены, что такие планы потерпят полный крах.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время Петербургского международного экономического форума, сообщает РИА-Новости.

«Про Керченский мост уже кто-то из его говорящих голов, я не знаю, чем там они разговаривают, произнес угрозу про Крымский мост», — сказал он.

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Лавров отметил, что у них «армия ответственная», и все эти угрозы берутся на заметку, ведь «дыма без огня не бывает».

«И я убежден, что все эти планы потерпят полный крах», — добавил министр.

15 июня генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, который с первых дней руководил обороной Николаева и Николаевской области, заявил, что Керченский мост будет целью номер один для защитников Украины после получения обещанного оружия.

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