«Хуже быть уже не может». Лавров прокомментировал заявление Байдена о том, что он не видит смысла во встрече с диктатором Путиным
Министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров (Фото:Russian State Duma/Handout via REUTERS)
Министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров, комментируя заявление президента США Джо Байдена о том, что он не видит смысла в переговорах с диктатором Путиным, заявил, что международная обстановка все равно хуже уже не будет.
Об этом сообщает российское пропагандистское информагенство ТАСС.
По словам Лаврова, заявления Джо Байдена о нежелании переговоров с диктатором не усложняют международную обстановку, так как «хуже быть уже не может».
Министр страны-агрессора заявил, что они не уклоняются ни от каких контактов с США.
Президент США Джо Байден заявил, что не видит веских причин для встречи с кремлевским диктатором Владимиром Путиным на саммите G20 в Индонезии.
При этом в комментарии CNN Байден сказал, что все будет зависеть от того, о чем именно Путин захочет поговорить. Если Путин захочет обсудить заключенную в тюрьму звезду американского баскетбола Бриттни Гринер, то он будет открыт для разговора.