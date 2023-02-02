Несмотря на провалы армии РФ. Лавров заявил, что Россия не будет просить у стран ОДКБ помощь для войны против Украины 2 февраля, 13:48 Сергей Лавров (Фото:Maxim Shipenkov/Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждает, что у России нет «необходимости» просить у стран ОДКБ помощь для войны против Украины.

Об этом сообщает российское пропагандистское информагенство РИА Новости.

По его словам, РФ не обращалась к ОДКБ для получения помощи, потому что «все необходимое» для войны против Украины у России якобы есть.

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«Я думаю, что это не обязательно в будущем состоится, потому что мы не видим необходимости с точки зрения оснащенности наших вооруженных сил», — сказал он.



По состоянию на четверг, 2 февраля, потери РФ в Украине составили 129030 военнослужащих. За сутки ликвидировали около 610 оккупантов.