Несмотря на провалы армии РФ. Лавров заявил, что Россия не будет просить у стран ОДКБ помощь для войны против Украины

2 февраля, 13:48
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Сергей Лавров (Фото:Maxim Shipenkov/Pool via REUTERS)

Сергей Лавров (Фото:Maxim Shipenkov/Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждает, что у России нет «необходимости» просить у стран ОДКБ помощь для войны против Украины.

Об этом сообщает российское пропагандистское информагенство РИА Новости.

По его словам, РФ не обращалась к ОДКБ для получения помощи, потому что «все необходимое» для войны против Украины у России якобы есть.

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«Я думаю, что это не обязательно в будущем состоится, потому что мы не видим необходимости с точки зрения оснащенности наших вооруженных сил», — сказал он.

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По состоянию на четверг, 2 февраля, потери РФ в Украине составили 129030 военнослужащих. За сутки ликвидировали около 610 оккупантов.

https://www.youtube.com/watch?v=erw5xUiu-Ls&t=919s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Сергей Лавров ОДКБ Война России против Украины

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