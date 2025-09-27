Лавров в ООН заявил, что Россия «никогда» не запускает дроны в страны ЕС

В РФ говорят, что они не запускают дроны в Европу (Фото: REUTERS/Eduardo Munoz TPX IMAGES OF THE DAY)

Глава Министерства иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров заявил, что Россия якобы не направляет свои дроны и ракеты на территории стран Европейского Союза и НАТО.

Об этом он сказал в субботу, 27 сентября, на Генассамблее ООН и последующей пресс-конференции, сообщает пропагандистское агентство ТАСС.

Он цинично заявил, что РФ «никогда не атакует гражданские объекты».

«Инциденты случаются, но мы никогда не ведем прицельный огонь по ним и мы никогда не направляем наши беспилотники или ракеты по государствам, которые расположены в Европе, членах ЕС, странах Североатлантического альянса», — заявил Лавров.

Он также пожаловался, что «все чаще звучат угрозы» по применению силы против России, обвиняя ее в возможных планах нападения на НАТО и Евросоюз.

Лавров утверждает, что Россия «не имеет таких намерений», но пригрозил ответом на «любую агрессию против РФ».

За последние дни участились случаи с неизвестными дронами в воздушном пространстве европейских стран. В ночь на субботу, 27 сентября, в Дании снова фиксировали неизвестные дроны, которые летали над военными объектами.

Также сообщалось о новых инцидентах с неизвестными БПЛА в Литве и в Швеции.

Инфографика: NV

23 и 25 сентября в Дании сообщали о полетах неизвестных беспилотников, из-за чего аэропорты Ольборга и Копенгагена вынужденно закрывали. Также сообщалось о пролете БПЛА вблизи авиабазы Ольборг.

26 сентября премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Европа уже находится в гибридной войне. Официального подтверждения относительно виновников инцидентов с дронами пока нет, но главной угрозой в Дании считают Россию.

ISW сообщает, что Россия имеет отношение к дроновым провокациям в Европе, Москва пытается изучить ПВО и реакцию НАТО для того, чтобы использовать это в будущем потенциальном конфликте с Альянсом.