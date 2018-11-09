Лавров отреагировал на задержание австрийского агента, который работал на разведку РФ

Лавров заявил, что "неприятно удивлен" новостями о шпионском скандале в Австрии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал задержание в Австрии бывшего офицера по подозрению в работе на российскую разведку.

По словам главы МИД РФ, информация о задержании австрийского агента его "неприятно удивила", сообщает Интерфакс.

При этом Лавров высказал претензию Австрии в связи с тем, что Вена не стала запрашивать соответствующую информацию у российских властей.

"Нас обвиняют, требуя публично извиниться по вопросу, о котором нам ничего неизвестно", - сказал российский министр.

Ранее стало известно, что в Австрии задержали экс-полковника Вооруженных сил страны по подозрению в работе на российскую разведку с конца 1990 годов.

Расследование ведется в отношении 70-летнего австрийского полковника в отставке, который передавал российской военной разведке информацию о миграционном кризисе, австрийской военной авиации и артиллерийских системах, а также детальную информацию о многих австрийских высокопоставленных военных.

По данным издания, за свои услуги полковник из Зальцбурга получил около 300 тысяч евро.

В связи со шпионским скандалом глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила запланированный визит в РФ. Кроме того, в австрийский МИД были вызваны российские дипломаты.

В свою очередь Москва вызвала посла Австрии Йоханнеса Айднера в российское Министерство иностранных дел.