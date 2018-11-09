Лавров отреагировал на задержание австрийского агента, который работал на разведку РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал задержание в Австрии бывшего офицера по подозрению в работе на российскую разведку.
По словам главы МИД РФ, информация о задержании австрийского агента его "неприятно удивила", сообщает Интерфакс.
При этом Лавров высказал претензию Австрии в связи с тем, что Вена не стала запрашивать соответствующую информацию у российских властей.
"Нас обвиняют, требуя публично извиниться по вопросу, о котором нам ничего неизвестно", - сказал российский министр.
Ранее стало известно, что в Австрии задержали экс-полковника Вооруженных сил страны по подозрению в работе на российскую разведку с конца 1990 годов.
Расследование ведется в отношении 70-летнего австрийского полковника в отставке, который передавал российской военной разведке информацию о миграционном кризисе, австрийской военной авиации и артиллерийских системах, а также детальную информацию о многих австрийских высокопоставленных военных.
По данным издания, за свои услуги полковник из Зальцбурга получил около 300 тысяч евро.
В связи со шпионским скандалом глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила запланированный визит в РФ. Кроме того, в австрийский МИД были вызваны российские дипломаты.
В свою очередь Москва вызвала посла Австрии Йоханнеса Айднера в российское Министерство иностранных дел.
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