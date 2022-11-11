«Столкнется с презрением и критикой». Лавров окажется в изоляции на саммите G20 — Госдеп
Сергей Лавров (Фото:Maxim Shipenkov/Pool via REUTERS)
Госсекретарь США Энтони Блинкен не планирует встречаться с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым на Бали во время саммита G20.
Как заявил в ходе брифинга официальный представитель Госдепа Нед Прайс, госсекретарь до сих пор считает необходимой «изоляцию» Лаврова на саммите.
«Мы считаем, что с Российской Федерацией нельзя вести дела, как будто ничего не случилось. Так считаем не только мы. Думаю, все видели на Бали, во время июльской министерской встречи G20, что Россия оказалась в изоляции. Мы слышали об этом от ряда министров, представляющих большинство стран G20. Очевидно, слышал об этом и министр иностранных дел Лавров. Тот факт, что он не соизволил вернуться во второй половине дня, услышав осуждение со стороны ряда своих коллег, я думаю, говорит о презрении и критике, которую он очень четко услышал и усвоил», — отметил Прайс.
По его словам, на предстоящем саммите Лавров «услышит нечто очень похожее».
Ранее стало известно. что российский диктатор Владимир Путин не приедет на саммит G20 на Бали. Россию в онлайн-формате представит министр иностранных дел Сергей Лавров.
Кроме того, в саммите G20 примет участие президент Украины Владимир Зеленский. Его пресс-секретарь Сергей Никифоров сообщил, что участие Зеленского, скорее всего, будет в онлайн-формате.