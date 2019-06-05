Лавров оценил перспективы встречи Путина и Зеленского в нормандском формате Вчера, 19:23 Цей матеріал також доступний українською МИД РФ Сергей Лавров МИД РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает преждевременными разговоры о возможной встрече российского президента Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом он сказал в интервью РБК.

«Мы пока даже не знаем, какая политика будет у нового руководства Украины на направлении Минских договоренностей и в целом на российском направлении. Оттуда звучат достаточно размытые сигналы. Например, что надо проводить референдум о том, возобновлять ли переговоры с Россией», — сказал Лавров.

Глава российской дипломатии подчеркнул, что встрече лидеров Украины и РФ должно предшествовать выполнение договоренностей, достигнутых в рамках переговоров в нормандском формате.

«Перед тем как собираться в нормандском формате в очередной раз, надо, как минимум, с уважением отнестись к этому форуму и оформить в юридическом смысле то, о чем договаривались раньше», — пояснил Лавров.

В частности, он назвал нерешенными вопросы о разведении сил и средств на Донбассе и об оформлении процедуры вступления в силу закона об особом статусе Донбасса с учетом проведения выборов на оккупированных территориях.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с Россией и готова выполнять Минские соглашения.

Нормандская четверка, или Нормандский формат — дипломатическая группа высокопоставленных представителей четырех стран (Украины, Германии, Франции и России). Ее целью является стабилизация ситуации на Донбассе и выполнение Минских соглашений. Встречи проводятся как на уровне глав МИД, так и на уровне глав государств.