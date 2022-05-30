Лавров заявил, что сроки войны в Украине обусловлены приказом категорически избегать ударов по гражданской инфраструктуре
Лавров пытается оправдать провал российского блицкрига в Украине (Фото:Alexander Zemlianichenko / Pool via REUTERS)
Глава МИД РФ Сергей Лавров в попытках оправдать провал российского блицкрига в Украине заявил, что сроки войны обусловлены приказом категорически избегать ударов по гражданской инфраструктуре.
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«Да, гибнут люди. Но операция занимает такое время прежде всего потому, что российские военные, участвующие в операции, имеют приказ категорически избегать нападений и ударов по гражданской инфраструктуре», — сказал Лавров в интервью французскому телеканалу TF1.
Министр страны-агрессора добавил, что атакам якобы подлежат только военные объекты, скопление техники и живой силы. Чтоб попытаться оправдать значительное количество убитых россиянами мирных жителей Украины, Лавров повторил тезис кремлевской пропаганды о «неонацистах, которые используют гражданских людей в качестве живого щита».
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что темпы продвижения российских военных в Украине замедлились якобы «сознательно», чтобы избежать жертв среди мирного населения.
Российские оккупанты намеренно обстреливают гражданскую инфраструктуру в Украине и убивают мирных жителей.
По состоянию на 26 мая в ООН зафиксировали 3974 жертв среди гражданских в результате войны России против Украины. Из-за тяжести в ведении подсчета жертв их количество может оказаться значительно больше. По данным украинских властей, только в Мариуполе оккупанты убили более 22 тысяч мирных жителей.
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