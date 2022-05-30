Лавров заявил, что сроки войны в Украине обусловлены приказом категорически избегать ударов по гражданской инфраструктуре 30 мая, 00:21 Цей матеріал також доступний українською Лавров пытается оправдать провал российского блицкрига в Украине (Фото:Alexander Zemlianichenko / Pool via REUTERS)

Глава МИД РФ Сергей Лавров в попытках оправдать провал российского блицкрига в Украине заявил, что сроки войны обусловлены приказом категорически избегать ударов по гражданской инфраструктуре.

Война России против Украины — главные события 29 мая

«Да, гибнут люди. Но операция занимает такое время прежде всего потому, что российские военные, участвующие в операции, имеют приказ категорически избегать нападений и ударов по гражданской инфраструктуре», — сказал Лавров в интервью французскому телеканалу TF1.

Видео дня

Министр страны-агрессора добавил, что атакам якобы подлежат только военные объекты, скопление техники и живой силы. Чтоб попытаться оправдать значительное количество убитых россиянами мирных жителей Украины, Лавров повторил тезис кремлевской пропаганды о «неонацистах, которые используют гражданских людей в качестве живого щита».

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что темпы продвижения российских военных в Украине замедлились якобы «сознательно», чтобы избежать жертв среди мирного населения.

Российские оккупанты намеренно обстреливают гражданскую инфраструктуру в Украине и убивают мирных жителей.

По состоянию на 26 мая в ООН зафиксировали 3974 жертв среди гражданских в результате войны России против Украины. Из-за тяжести в ведении подсчета жертв их количество может оказаться значительно больше. По данным украинских властей, только в Мариуполе оккупанты убили более 22 тысяч мирных жителей.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.