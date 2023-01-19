«Мы шокированы»: Еврейский конгресс требует от Лаврова извинений за параллель между россиянами и жертвами Холокоста 19 января, 09:52 Сергей Лавров (Фото:Yuri Kochetkov/Pool via REUTERS)

Европейский еврейский конгресс ( EJC) требует извинений от министра иностранных дел России Сергея Лаврова, котрый сравнил россиян с евреями, а Запад — с Гитлером.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте конгресса.

«Мы шокированы и возмущены этим позорным сравнением, сделанным министром Лавровым, между действиями коалиции демократических стран и гитлеровским преследованием и убийством шести миллионов евреев во время Холокоста. Это искажение Холокоста на самом простом уровне, и мы призываем господина Лаврова безоговорочно извиниться и отозвать эти комментарии», — высказался президент EJC Ариэль Музикант.

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18 января Сергей Лавров заявил, что США якобы создали коалицию против РФ для окончательного решения «российского вопроса». Он считает, что это сравнимо с действиями Гитлера.

«Так же, как Гитлер хотел окончательно решить „еврейский вопрос“, сейчас, если вы почитаете западных политиков, не только из Прибалтики и Польши, но и намного более сознательных, они однозначно говорят, что Россия должна потерпеть стратегическое поражение», — заявил он.

Спикер Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби раскритиковал эти слова Лаврова. Он отметил, что Украина не представляла никакой угрозы России.