Лавров назвал санкции США в отношении Ирана абсолютно нелегитимными  

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал американские санкции в отношении Ирана абсолютно нелегитимными
"Что касается американских мер в отношении Ирана, то они абсолютно нелегитимны, они осуществляются в грубейшее нарушение решения СБ ООН. А формы, в которых эти меры объявляются и реализуются, не могут не вызывать глубокого разочарования", - цитирует Лаврова ТАСС.
Российский министр добавил, что способы развивать экономические связи с Ираном, несмотря на американские санкции, будут найдены.
Напомним, что 5 ноября вступили в силу все санкции США против Ирана, которые существовали до подписания Общего всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе от 2015 года. Санкции направлены, прежде всего, на банковский сектор, нефтяную промышленность и транспортную отрасль.
Ограничительные меры направлены прежде всего на банковский сектор, нефтяную промышленность и транспортную отрасль. Под санкции могут подпасть и другие страны, а также зарубежных компаний, поддерживающих деловые связи с иранскими партнерами.
Однако, Вашингтон вывел из-под действия "нефтяных" санкций в отношении Ирана компании Китая, Индии, Греции, Италии, Тайваня, Японии, Турции и Южной Кореи.
Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что его страна "разрушит" восстановленные санкции США. Верховный лидер аятолла Хаменеи заявил, что главная цель американских ограничительных мер - "калечить и сдерживать экономику Ирана".
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон анонсировал еще больше санкций против Ирана.
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