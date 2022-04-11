Заявление агрессора. Лавров считает, что война России против Украины должна «покончить с доминированием США в мире»

11 апреля, 17:15
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Сергей Лавров (Фото:Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS)

Сергей Лавров (Фото:Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что так называемая «спецоперация» в Украине якобы призвана положить конец «безоглядному курсу на полное доминирование США в мире».

Война России против Украины — главные события 11 апреля

Об этом сообщает РИА Новости.

«Наша специальная военная операция призвана положить конец безоглядному расширению и безоглядному курсу на полное доминирование США и под ними остальных западных стран на международной арене», — сказал он.

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Лавров заявил, что отношение США и их союзников к России изменилось и случился «очень серьезный разворот».

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   США Сергей Лавров Война России против Украины

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