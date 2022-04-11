Заявление агрессора. Лавров считает, что война России против Украины должна «покончить с доминированием США в мире»
Сергей Лавров (Фото:Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS)
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что так называемая «спецоперация» в Украине якобы призвана положить конец «безоглядному курсу на полное доминирование США в мире».
Война России против Украины — главные события 11 апреля
Об этом сообщает РИА Новости.
«Наша специальная военная операция призвана положить конец безоглядному расширению и безоглядному курсу на полное доминирование США и под ними остальных западных стран на международной арене», — сказал он.
Лавров заявил, что отношение США и их союзников к России изменилось и случился «очень серьезный разворот».
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.