Лавров назвал Китай причиной выхода США из ракетного договора

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что выходом из договора о ракетах средней и малой дальности (РСМД) США хотят компенсировать наличие такового вооружения у азиатских стран.

Об этом Лавров заявил в эфире телеканала Россия 1.

По словам Лаврова, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в ходе встреч в Москве дал понять, что выходом из договора о РСМД Вашингтон хочет компенсировать наличие у азиатских стран ракет средней и меньшей дальности.

"Как вы знаете, когда в Вашингтоне еще до визита Болтона объявляли о намерении выйти из этого Договора, там прямо упоминался Китай", - цитирует Лавров Интерфакс.

Он также рассказал о якобы интересе США к вовлечению в ДРСМД (очевидно, новый договор - Ред.) Китая, Индии, Пакистана, Ирана.

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Ранее президент США Дональд Трамп принял решение расторгнуть договор с РФ о ликвидации ракет средней и малой дальности. При этом Трамп не исключил заключения с россиянами нового соглашения.

Во время визита в Москву советник Болтон заявил, что США задумались о возможности стратегического сотрудничества с Россией из-за ракетного потенциала Китая.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) - договор между СССР и США, подписанный Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в Вашингтоне. Договор вступил в силу 1 июня 1988 года.

Договор впервые в истории позволил ликвидировать целый класс вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000-5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем.

Фактически, договор убирал угрозу ракетного поражения европейского континента при гипотетической войне между СССР и США.

По мнению экспертов, в 2010-х годах Россия начала нарушать условия договора, производя и размещая на своей территории ракеты малой и средней дальности.