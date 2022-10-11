«Бесится от беспомощности». В МИД Украины ответили на пренебрежительный комментарий Лаврова об отказе Зеленского от переговоров с Путиным 11 октября, 18:29 Сергей Лавров (Фото:Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS)

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по-хамски и высокомерно прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского сделать невозможным переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным В украинском МИД подчеркнули: такое поведение от беспомощности.



Лавров в эфире пропагандистского телеканала Россия 1 во вторник, 11 октября, так оценил решение Зеленского не вести переговоры с Путиным:



«Он как запретил сам себе, так потом и забудет об этом, смотря в каком настроении он утром встанет и чем будет заниматься. Ну или прикажут ему из Вашингтона, из Лондона — скажет „Есть!“ и придумает, как все это объяснить, чтобы не терять лицо».



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«Вообще этой войной заправляют англосаксы, которые полностью контролируют режим Зеленского, а к ним пытаются пристроиться поляки и всякие прибалты», — заявил Лавров.

Интервью Лаврова демонстрирует беспомощность российской дипломатии, подчеркнул спикер МИД Украины Олег Николенко.

«Став нерукопожатным за границей, главе МИД РФ не осталось ничего, кроме как отрабатывать роль пропагандиста для внутреннего потребителя», — написал Николенко в Facebook.

Спикер украинского МИД подчеркнул, что российская верхушка не может сломить волю Зеленского, как ни пытается.

«Беспокоится от своей слабости, поэтому и распространяет чепуху об „указаниях“ из Вашингтона и Лондона», — объяснил Николенко.

По его словам, режим Путина упустил свой шанс на переговоры, с террористами переговоры не ведут.

«Это общая мировая практика. Как уже отмечал Владимир Зеленский, Украина будет вести переговоры с Россией при другом российском президенте, а также очевидно — другом министре иностранных дел. А Лаврова ждет впереди еще много интервью — в Гааге, Буче, Мариуполе или в другом городе, который будет определен как место проведения трибунала над российскими военными преступниками», — подытожил Николенко.

30 сентября, объявляя об аннексии временно захваченных украинских территорий, Путин призвал Украину «немедленно прекратить огонь и вернуться за стол переговоров».

В тот же день после заседания Совета национальной безопасности и обороны Зеленский заявил, что Украина готова вести переговоры с Россией, но с другим президентом, не Путиным.

Решение о невозможности переговоров с Путиным было закреплено указом Зеленского.