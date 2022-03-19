Лавров надеется, что война в Украине завершится подписанием «всеобъемлющих документов» 19 марта, 18:34 Цей матеріал також доступний українською Лавров заявил, что Россия напала на Украину якобы, чтобы сорвать антироссийский проект Запада (Фото:Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS)

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что надеется, что начатая Россией война против Украины «завершится подписанием всеобъемлющих документов».



«[Война] завершится, я надеюсь, подписанием всеобъемлющих документов по тем вопросам, которые я упомянул: вопрос безопасности, нейтральный статус Украины при гарантиях ее безопасности», — цитирует Лаврова российское пропагандистское издание РИА новости.

Видео дня

Он также добавил, что переговоры с Украиной продолжаются, сообщает российское пропагандистское издание РБК.

«Переговоры идут, хотя украинская делегация по большому счету начала их с „отбытия номера“, как говорится. Потом какой-то диалог наладился, хотя постоянно чувствуется, что украинскую делегацию держат за руку, скорее всего, американцы, не позволяя соглашаться с теми требованиями, которые, по моему мнению, абсолютно минимальны», — сказал Лавров.

Он также считает, что «инициатива о введении миротворцев НАТО в Украину может иметь в виду фактический контроль Польши над западной частью страны».

Министр иностранных дел РФ заявил, что Россия напала на Украину, якобы, чтобы сорвать антироссийский проект Запада. В чем именно заключался этот якобы «антироссийский проект» пропагандистские СМИ России не сообщают, как и не приводят никаких доказательств таких планов.

Читайте также: Сергей Постоловский Почему Путин не остановится

Кроме того, Лавров добавил, что Россия не будет выдвигать инициативы по налаживанию отношений с Западом — мол, посмотрят, «как они сами будут выходить из тупика, в который себя загнали».

По словам Лаврова, Россия готова сотрудничать с Западом «даже в союзнической форме», но этого не вышло. Он также добавил, что ЕС «эволюционировал в сторону полной зависимости от НАТО и США».

Лавров считает, что «взаимодействие России и Китая будет укрепляться на фоне подрывов устоев, на которых основывается международная система, чем занимается Запад».

Также российский министр заявил, что «политику Зеленского сложно воспринимать всерьез, потому что жизнь доказывает, чего стоит его слово». Мол, заявления Зеленского о том, что он не поддерживает неонацистов, расходятся с реальными действиями.

На заявления Лаврова уже отреагировали в министерстве иностранных дел Украины.

«Все более отчаянные мантры министра Лаврова о неонацистах в Украине и притеснениях русскоязычных людей, чтобы оправдать войну России против Украины, означают только одно: русский военный корабль тонет. Его экипаж в ловушке и счастливого конца для них не будет», — написал в Twitter спикер МИД Украины Олег Николенко.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.