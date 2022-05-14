«Последствия почувствуют все без исключения». Мы принимаем брошенный Западом вызов — Лавров 14 мая, 18:56 Цей матеріал також доступний українською Лавров заявил, что РФ принимает «брошенный Западом вызов» (Фото:Alexander Zemlianichenko / Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пригрозил, что последствия «объявленной Западом тотальной гибридной войны против России» почувствуют все без исключения.

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«Коллективный Запад объявил нам тотальную, гибридную войну, и трудно прогнозировать, сколько это будет продолжаться, но ясно, что последствия ощутят все без исключения. Мы делали все, чтобы избежать прямого столкновения, но когда вызов брошен, мы его, конечно, принимаем. К санкциям нам не привыкать, в том или ином виде они практически всегда были», — цитирует слова Лаврова на заседании Совета по внешней и оборонной политике Интерфакс.

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Вместе с тем главный российский дипломат удивлен «пещерным, русофобским всплеском».

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