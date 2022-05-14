«Последствия почувствуют все без исключения». Мы принимаем брошенный Западом вызов — Лавров

14 мая, 18:56
Цей матеріал також доступний українською
Лавров заявил, что РФ принимает «брошенный Западом вызов» (Фото:Alexander Zemlianichenko / Pool via REUTERS)

Лавров заявил, что РФ принимает «брошенный Западом вызов» (Фото:Alexander Zemlianichenko / Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пригрозил, что последствия «объявленной Западом тотальной гибридной войны против России» почувствуют все без исключения.

Война России против Украины — главные события 14 мая

«Коллективный Запад объявил нам тотальную, гибридную войну, и трудно прогнозировать, сколько это будет продолжаться, но ясно, что последствия ощутят все без исключения. Мы делали все, чтобы избежать прямого столкновения, но когда вызов брошен, мы его, конечно, принимаем. К санкциям нам не привыкать, в том или ином виде они практически всегда были», — цитирует слова Лаврова на заседании Совета по внешней и оборонной политике Интерфакс.

Видео дня

Вместе с тем главный российский дипломат удивлен «пещерным, русофобским всплеском».

Читайте также:
«С павлинами поговори». Лавров нахамил журналистам во время поездки в Таджикистан
Редактор: София Лазарова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   США Россия Украина-Россия Российская агрессия МИД России Сергей Лавров Россия-США Запад МЗС РФ Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X