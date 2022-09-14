«Посмотрим, умный ли Лавров». От Путина могут сбежать дипломаты и сотрудники спецслужб после поражения в Харьковской области — политолог 14 сентября, 14:37 Эксклюзив НВ Владимир Путин и Сергей Лавров (Фото:Коллаж НВ)

Самые умные чиновники диктатора Владимира Путина начнут бежать за границу и давать показания после поражения армии РФ в Харьковской области, предполагает исполнительный директор Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива Петр Бурковский.

В эфире Радио НВ политолог объяснил, как российская пропаганда будет пытаться оправдать разгром противника и как начнется развал РФ.

— Эксперты Института исследования войны пишут, что Кремль работает над тем, чтобы снять с Путина любую ответственность за поражение на Харьковщине, а во всем виноваты якобы, как всегда, «какие-то бояре». Им это удастся? Они спокойно расскажут своему подконтрольному населению, что царь хороший, бояре придурки, давайте расстреляем нескольких показательно и дальше пойдем?

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— Думаю, что никого расстреливать не будут. Потому что расстрелы или какие-то показательные публичные расправы — это тоже доказательство слабости. И Путин это отлично понимает. Он понимает, что его подданные умеют читать между строк. У них очень хорошая память с советских времен.

Эту память о советской эпохе они передали своим детям, то есть и младшее поколение частично понимает, приучено уже читать между строк. Тем более что любые показательные репрессивные действия власти только будут подтверждать информацию, которая курсирует по разным телеграм-каналам в России, что все плохо на фронте. Поэтому я думаю, наоборот, будут создаваться впечатления, что все идет по плану.

— Как сообщали их пропагандисты, во время их позорного бегства были случаи героизма. Они сейчас это будут подчеркивать?

— Нет, это разные средства. Опять же, российские власти рассказывают своим людям, что все это были отвлекающие маневры. Но власть еще с середины августа в России только и занимается отвлекающими маневрами.

Сначала они отвлекали граждан от поражений в Крыму, в частности такими вещами, как смерть [дочери российского идеолога Александра Дугина — Дарьи] Дугиной. Сейчас они тоже придумывают, чем отвлечь внимание.

Будут говорить, что «мы выиграем, потому что у нас есть ядерное оружие», что «нам так тяжело, потому что с нами борется весь Запад». То есть все это действительно говорилось еще весной. Ничего здесь меняться не будет.

Другая проблема возникнет. Удастся ли российским властям предупредить другие события, которые могут засвидетельствовать, что внутри самого государственного аппарата уже исчезло доверие и исчезла уверенность? Речь идет о том, что до сих пор я внимательно слежу и за российским пространством тоже, но у нас не было сведений о высокопоставленных беглецах из российской власти.

С советских времен бежали генералы КГБ, бежали дипломаты. И потом рассказывали, какая же действительно жизнь в Советском Союзе происходит, и что там не все так хорошо, как показывает Советский Союз, опровергали некоторые важные мифы и стереотипы, которые на Западе существовали о Советском Союзе — о его величии, его мощи.

Пока этого не было. А вот сейчас мы очень внимательно посмотрим, будут ли из этой делегации дипломатов, которым американцы все же выдали визы, те, которые попросят политического убежища и захотят остаться навсегда в США, чтобы рассказать, что там происходит и в частности дать показания против военных преступников. в России.

— Вы думаете, что среди этих людей могут быть «невозвращенцы»? Помню все эти истории Советского Союза, когда даже обычным людям, получив выездную визу, нужно ехать только в группе, где обязательно кто-то из КГБ. И этих «невозвращенцев», беглецов, они очень боялись. Вы рассчитываете, что такие люди могут быть?

— Я рассчитываю [на это]. Во-первых, нам нужно внимательно следить. Потому что тогда и будет признак развала, поражения внутри России. Ибо будут бежать самые умные, то есть люди, которые уже все поняли, что война закончится поражением и падением режима, а значит, надо позаботиться о своем будущем.

Будет очень интересно посмотреть, достаточно ли умный министр иностранных дел России Сергей Лавров или такой же умный, как Талейран (французский политик и дипломат — ред.), который еще за четыре года до поражения Наполеона Бонапарта сдал его и перешел на сторону Англии и Австрии. Посмотрим, Сергей Лавров такой же умный, как Талейран, который считал, что предать — это просто предсказать; воспользуется ли он случаем пребывания в США, чтобы остаться там и дать показания на Владимира Путина.

Да, будут КГБшники, ФСБшники, но среди них тоже, я надеюсь, есть умные люди, которые тоже захотят остаться в США или Финляндии, которая оставила свои границы открытыми, и начнут давать показания на Путина, на генералов, на своих коллег из ФСБ, которые отдавали приказ о совершении военных преступлений.

Вот это будет тогда самым серьезным признаком, что в России надвигается кризис, потому что самые умные уже бегут.

— Там может победить страх? Скрипаля отравили, Литвиненко травили. То есть тех, кто бежал и что-то рассказывал, наказывал путинский режим. Не будет ли страх основным барьером для принятия такого решения?

— Для дураков такой страх будет, конечно, основным барьером. А умные люди помнят очень хорошо 1930-е годы Советского Союза, когда исполнителей постепенно зачищали и уничтожали, когда уничтожали свидетелей.

Еще раз подчеркиваю, если самые умные начнут бежать, это будет свидетельствовать уже об истинном начале конца для режима Путина, особенно, когда появятся показания высокопоставленных сотрудников ФСБ, Министерства иностранных дел России, возможно даже сотрудников Министерства обороны, которым удастся под разными предлогами, но уехать в страны ЕС или Северной Америки, или даже в другие страны, и там попросить политического убежища.

Пока этого не будет, это означает, что российский режим настолько закостенел, что он действительно будет пытаться продолжать войну на все поражения, [попробует] наносить Украине как можно большие убытки. Это значит, что нам нужно серьезно готовиться к зиме, приводить этот аргумент для западных союзников и требовать больше оружия, а также больше поддержки на случай различных техногенных чрезвычайных ситуаций. У Европы есть эти ресурсы и финансовые, и технологические, и военные. И они могут их предоставить, поддержать нас в этот момент.

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