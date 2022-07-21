В Германии резко отреагировали на угрозы Лаврова о захвате новых территорий Украины 21 июля, 10:55 Анналена Бербок назвала заявления Лаврова новой российской пропагандой (Фото:John MacDougall/Pool/Reuters)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала угрозы главы МИД страны-агрессора РФ Сергея Лаврова об изменении «географических целей» в Украине новой пропагандой России.

«Россия каждый раз использует разные аргументы. На этот раз они говорят, что это из-за военной поддержки. Но они уже нападали на Киев и другие части Украины в прошлом. Так что это просто новая пропаганда с российской стороны», — отметила она в интервью DW.

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Бербок также пообещала Киеву дальнейшую поддержку Германии в в борьбе с войсками РФ.

«Мы рассматриваем различные виды поддержки. Что мы можем сделать, так это оказать поддержку: в расследованиях, в разминировании различных городов. Мы поддерживаем медицинскую помощь, мы поддерживаем беженцев. И да, если есть вещи, где мы можем сделать больше, в том числе с помощью прямых финансовых грантов, которые мы сейчас обсуждаем, то мы также рассматриваем этот вопрос», — резюмировала немецкий министр.

Накануне Лавров заявил об изменении целей РФ в войне против Украины: теперь оккупанты хотят захватить не только Луганскую и Донецкую области, но и Запорожскую и Херсонскую, а также «другие территории». Угрозы прозвучали на фоне продолжающейся военной помощи Киеву со стороны западных партнеров.

В ответ на это советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ и дальнобойная артиллерия научат российского министра дипломатии и географии.



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