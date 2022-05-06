Посол США в Израиле об антисемитских заявлениях Лаврова: Говорит как человек, который проигрывает войну 6 мая, 09:00 Цей матеріал також доступний українською Сергей Лавров (Фото:Maxim Shipenkov/Pool via REUTERS)

Посол США в Израиле Томас Найдс дал крайне жесткую оценку недавним антисемитским высказываниям министра иностранных дел России Сергея Лаврова.



Война России против Украины — главные события 6 мая

«Буквально два дня назад министр иностранных дел Лавров сделал какие-то безумно глупые комментарии о Зеленском, и это было самым решительным образом осуждено премьер-министром и министром иностранных дел (Израиля — ред.). Лавров говорит как человек, который проигрывает войну», — приводит слова дипломата Голос Америки.

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По его словам, администрация Байдена «общается постоянно, ежедневно, а иногда и ежечасно» с руководством Израиля по теме войны, развязанной Россией против Украины.

При этом посол отметил, что Израиль находится в ситуации, у которой есть как преимущества, так и уязвимые стороны: «У них уникальное положение с двух сторон: они могут влиять на Россию через их двусторонние отношения, и они уникально уязвимы, поскольку российские силы находятся на их северной границе. Но нет ничего, о чем бы мы не попросили израильтян, и чего бы они не выполнили. Мы идем с ними в ногу в смысле нашей приверженности тому, чтобы положить конец этой войне».

Выступая на итальянском телевидении, Лавров повторил основные тезисы российской военной пропаганды о войне против Украины, а также оскандалился антисемитскими заявлениями.

Лавров упомянул о еврейских корнях президента Украины Владимира Зеленского и заявил, что «у Гитлера тоже была еврейская кровь».

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что слова Лаврова «непростительны, возмутительны и являются грубой исторической ошибкой». Российского посла вызвали в МИД Израиля.

Президент Израиля Ицхак Герцог, комментируя это, заявил, что Лавров предпочитает распространять ужасную ложь, которая попахивает антисемитизмом.

По данным СМИ, после оскорбительный заявлений Лаврова правительство Израиля приняло решение об увеличении гуманитарной и военной помощи Украине.



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