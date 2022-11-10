Вместо Путина на G20 Россию представит Лавров в онлайн-формате

10 ноября, 06:23
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Лавров (Фото:Alexander Zemlianichenko / Pool via REUTERS)

Лавров (Фото:Alexander Zemlianichenko / Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин не приедет на саммит G20 на Бали. Россию в онлайн-формате представит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на пресс-секретаря министра-координатора по морским и инвестиционным вопросам Индонезии Джоди Махарди.

«Президент России Владимир Путин не будет присутствовать на встрече лидеров стран Большой двадцатки на Бали на следующей неделе… Путина будет представлять министр иностранных дел России Сергей Лавров, который должен присоединиться к одной из встреч виртуально», — заяви чиновник.

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Ранее стало известно, что в саммите G20 примет участие президент Украины Владимир Зеленский. Его пресс-секретарь Сергей Никифоров сообщил, что участие Зеленского, скорее всего, будет в онлайн-формате.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Владимир Путин Сергей Лавров G20 Саммит G20 Война в Украине Война России против Украины саммит G20 Бали

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