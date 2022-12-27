Страх и бред российского режима. В Пентагоне «угрожают убить» Путина — Лавров 27 декабря, 11:24 Сергей Лавров (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в Пентагоне якобы «угрожают убить» российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает пропагандистское информагентство ТАСС.

«Дальше всех пошли в Вашингтоне: там некие „неназванные официальные лица“ из Пентагона фактически пригрозили нанести по Кремлю „обезглавливающий удар“, по сути, речь идет об угрозе физического устранения главы российского государства», — сказал он.

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По его словам, «если такие идеи вынашиваются», «этот кто-то должен очень хорошо подумать о возможных последствиях подобных планов».

Однако, российский министр не уточнил, чьи именно слова он имел в виду.