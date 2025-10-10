Лауреатом Нобелевской премии мира 2025 стала венесуэльская правозащитница и политик Мария Корина Мачадо

Такое решение в пятницу, 10 октября, обнародовал Нобелевский комитет Норвегии.

Мария Корина Мачадо стала лауреатом премии «за ее неутомимую работу по продвижению демократических прав для народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии».

Реклама

Президент США Дональд Трамп, несмотря на многочисленные публичные претензии на награду, Нобелевскую премию мира не получил.

Нобелевская премия мира — награда, которая ежегодно провоцирует наибольшую интригу относительно ее лауреата. Его выбирает норвежский Нобелевский комитет, в состав которого входит пять человек, назначенных норвежским парламентом. Их выдвигают политические партии, которые отражают балан сполитсил в парламенте Норвегии.

Членами комитета чаще всего являются политики в отставке, часто в состав входит кто-то из ученых. Выбрать победителя помогают специально назначенные эксперты-советники. Текущий комитет, отвечающий за вручение премии мира, возглавляет Йорген Ватне Фриднесс, глава норвежского представительства международного ПЕН-клуба.

Имена потенциального лауреата могут предлагать тысячи людей: члены правительств и парламентов стран мира; действующие главы государств; университетские профессора, а также бывшие лауреаты Нобелевской премии мира, напоминает Reuters.

В этом году номинантов было 338. Громче всего премии мира добивался президент США Дональд Трамп, который считал себя достойным награды и повторял, что «урегулировал уже семь войн». Белый дом официально заявлял, что Трампа выдвинули в качестве номинанта на Нобелевскую премию мира ряд мировых лидеров. Однако специалисты придерживались противоположного мнения, отмечая, что Трамп продвигал себя слишком настырно и мало что сделал для достижения настоящего мира в мире.

Нина Грегер, директор Института исследования проблем мира в Осло, напомнила в комментарии Reuters, что Трамп вывел США из Всемирной организации здравоохранения и из Парижского климатического соглашения и начал торговую войну против своих давних союзников — то есть отнюдь не способствует мирным процессам в мире. Кроме того, развернутая Трампом беспрецедентная кампания по лоббированию и фактического требования присуждения ему Нобелевской премии была наоборот контрпродуктивной, заявляли в Норвегии. «Такие кампании влияния имеют скорее негативный, чем положительный эффект, — подтвердил Reuters Асле Тойе, заместитель председателя действующего Норвежского нобелевского комитета еще до вручения премии. — Потому что мы обсуждаем это в комитете. Некоторые кандидаты очень настойчиво этого добиваются, и нам это не нравится».

Новость дополняется