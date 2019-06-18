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Латвийская делегация не поддержит возвращение России в ПАСЕ

Вчера, 22:45
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Латвийская делегация не поддержит возвращение России в ПАСЕ - фото

Пресс-служба посольства Украины в Латвии

Латвия заявила о поддержке Украины

Председатель латвийской делегации в ПАСЕ Инесса Либиня-Эгнере заявила, что возвращение РФ в ПАСЕ без выполнения обязательств будет иметь негативные последствия для организации.

Об этом она сообщила на встрече с послом Украины в Латвии Александром Мищенко, передает пресс-служба посольства.

Инесса Либиня-Эгнере отметила, что позиция Латвии полностью солидарна с Украиной и безусловное возвращение России в ПАСЕ без выполнения своих обязательств будет иметь негативные последствия для авторитета этой международной организации.

Посол Украины поблагодарил за неизменную поддержку Латвией Украины в рамках международных организаций, в том числе в рамках ПАСЕ.

3 июня регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы одобрил проект резолюции, благодаря которой Россия может вернуться в ПАСЕ без выполнения международных обязательств.

17 мая главы МИД стран-членов Совета Европы на заседании в Хельсинки приняли решение, которое открывает путь для возвращения России в ПАСЕ.

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что Россию еще не вернули в ПАСЕ, но риск такого развития событий очень большой.

Парламентская ассамблея Совета Европы лишила делегацию России права голоса в январе 2015 года из-за агрессии против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций. В частности, с конца июня 2017 года российская сторона приостановила уплату взносов в Совет Европы до восстановления полномочий делегации.

Теги:   Россия ПАСЕ

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