Поддержка Германии является ключом к выживанию Украины — премьер Латвии

1 марта, 22:11
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Кришьянис Кариньш и Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Кришьянис Кариньш и Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Премьер -министр Латвии Кришьянис Кариньш после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что поддержка Германии является ключом к выживанию Украины.

Об этом сообщает DW.

По словам Кариньша, Украине потребуется настойчивость, чтобы защитить свою территорию, поскольку российский диктатор Владимир Путин не отказался от своих намерений.

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Шольц, в свою очередь, подтвердил готовность Германии защищать другие страны НАТО по мере необходимости.

«Как союзники, мы единодушны, что в случае атаки мы совместно защитим каждый квадратный сантиметр НАТО», — сказал он.

1 марта министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в мирных переговорах, его цель — уничтожить Украину.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Германия Российская агрессия Военная помощь Латвия Олаф Шольц Война России против Украины

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