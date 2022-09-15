173-километровое ограждение. Латвия планирует завершить строительство забора на границе с Беларусью к 2024 году 15 сентября, 17:51 Латвия строит забор на границе с Беларусью (Фото:www.facebook.com/rs.gov.lv)

Латвия планирует завершить строительство 173-километрового забора на границе с Беларусью к 2024 году.

Об этом сообщает Delfi.

В настоящее время завершены его первые километры.

Цель строительства забора — предотвратить нелегальный въезд мигрантов из Беларуси в Евросоюз.

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Генерал Государственной пограничной охраны Юрис Мартуканс и министр внутренних дел Кристапс Эклонс заявили, что преодолеть забор возможно и он не станет панацеей для удержания беженцев. Однако он затруднит пересечение границы.



В июне в Польше после шести месяцев работ завершили строительство 5-метрового забора на границе с Беларусью.

В августе Литва завершила строительство физического заградительного барьера на всей протяженности сухопутной границы с Беларусью.

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