Латвия выдала Украине сотрудницу оккупационных властей, ее приговорили к 15 годам колонии 28 декабря, 06:48 Тюрьма (Фото:pixabay.com)

Латвия выдала Украине помощницу «главы одного из сельсоветов» Херсонской области, которая эвакуировалась из подконтрольной Украине части региона.

Об этом пропагандистскому изданию РИА Новости сообщил так называемый «глава администрации» оккупационных властей Снигиревского района Юрий Барбашов.



По его словам, женщина собиралась посетить дочь в Латвии. В Украине она «в срочном порядке» была приговорена на 15 лет лишения свободы.

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«Одна из эвакуировавшихся с нами помощниц глав сельсоветов, Лариса Котляр, побыла некоторое время в Российской Федерации, а потом решила навестить свою дочь, которая проживает в Европе. Буквально на латвийской границе она была арестована, депортирована в Украину», — сказал Барбашов.