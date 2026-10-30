Рига планирует использовать заседания, созванные по собственной инициативе, для продвижения своих приоритетов (Фото: instagram.com/latvian_mfa/)

В ноябре 2026 года Латвия впервые будет председательствовать в Совете Безопасности ООН . Одним из приоритетов страны станут поддержка Украины и противодействие российской пропаганде.

Об этом 29 октября сообщило латвийское издание Delfi.

Председательство начнется 1 ноября и продлится месяц. В этот период Латвия будет руководить официальными и неофициальными заседаниями Совета Безопасности.

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Посол Латвии при ООН Санита Павлюта-Десландес отметила, что председательство позволит стране повысить свою международную узнаваемость и продемонстрировать ответственную позицию.

Рига планирует использовать заседания, созванные по ее инициативе, для продвижения своих приоритетов. В частности, страна стремится сохранить войну России против Украины в числе ключевых вопросов повестки дня Совбеза, не допустить нормализации российской агрессии и разъяснять международному сообществу ее глобальные последствия.

По данным издания, в этом году по инициативе Латвии и ее европейских союзников состоялось 16 официальных заседаний Совета Безопасности ООН, посвященных Украине. Кроме того, страна регулярно организует неформальные брифинги, касающиеся актуальных международных конфликтов.