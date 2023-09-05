Латвия может установить на границе «зубы дракона» из-за вероятной угрозы со стороны Беларуси и России 5 сентября, 19:32 Латвийский пограничник у границы с Беларусью, 8 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Министерство обороны Латвии рассматривает вариант установки противотанковых мин и других дополнительных препятствий, чтобы усилить безопасность границы из-за возможной угрозы со стороны Беларуси и России.

Об этом сказала министр обороны Латвии Инара Мурниеце, сообщает TVNET.

Министр представила журналистам обновленную концепцию национальной обороны.



В концепции указано, что инженерное совершенствование границы Латвии необходимо для укрепления внутренней и внешней безопасности страны.



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В то же время Национальные Вооруженные Силы вместе с Государственной пограничной службой и учреждениями государственной безопасности должны разработать и отработать планы и механизмы сотрудничества на случай гибридных и обычных угроз.



Мурниеце отметила, что совершенствование пограничной инфраструктуры является задачей Министерства внутренних дел Латвии.

«Границу нужно установить, и МВД отвечает за строительство забора, установку датчиков, кабелей, и это нужно сделать как можно скорее», — подчеркнула она.

Глава Минобороны предлагает разместить противотанковые зубцы (так называемые зубы дракона) и бетонные конструкции. Также рассматривают возможность установки противотанковых мин.

Мурниеце добавила, что Латвия работает над обустройством границы вместе с другими странами Балтии, потому что восточная граница должна быть укреплена по всей территории Балтии и Польши.

С 15 августа Латвия начала дополнительную мобилизацию пограничников на службу для усиления охраны границы.

Вагнеровцы в Беларуси: что известно

24 июня вагнеровцы во главе с их владельцем Евгением Пригожиным прекратили свой однодневный бунт после переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Российский диктатор Владимир Путин тогда дал вагнеровцам три варианта действий, среди которых — ссылка в Беларусь.



В Госпогранслужбе Украины заявляли, что республика может разместить на своей территории около 8 тысяч российских наемников. А в ВСУ не исключили: вагнеровцев могут использовать на территории приграничных районов Польши и Литвы, чтобы усложнить предоставление оружия Украине.

23 августа в Тверской области РФ разбился самолет, на котором, как заявили в России, были. в частности, Пригожин и его «правая рука» Дмитрий Уткин. Через четыре дня их окончательно объявили мертвыми.

В то же время в Литве и Польше считают, что этот факт мало что меняет. Заместитель главы польского МВД Матей Вонсик заявил, что в Беларуси может быть около 3,5−5 тысяч вагнеровцев, а сообщения о том, что они якобы хотят покинуть страну, «не соответствуют действительности».