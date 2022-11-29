Украина должна иметь право наносить удары по военным целям на территории России — глава МИД Латвии 29 ноября, 22:03 Эдгарс Ринкевичс (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko/)

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс убежден, что Украина должна иметь право бить по военным целям на территории России после массированных обстрелов украинской критической инфраструктуры.

Об этом сообщает Bloomberg.

«Мы должны позволить украинцам использовать оружие для поражения ракетных объектов или аэродромов, с которых запускаются эти операции (обстрелы критической инфраструктуры — ред)», — заявил Ринкевичс.

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Он добавил, что страны НАТО «не должны бояться» эскалации. По словам министра, несколько других государств-членов Альянса также считают, что Украина вообще не должна иметь ограничений на то, как она использует оружие.

23 ноября российские оккупанты выпустили 67 крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры по всей Украине, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Силы обороны уничтожили 51 крылатую ракету и 5 дронов-камикадзе типа Ланцет.

Специалисты продолжают возобновлять энергосистему Украины после ракетных атак РФ, однако ее возможностей пока недостаточно, чтобы сделать снабжение украинских городов полностью стабильным, заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 26 ноября.