Начинается второй этап. Латвия построит еще более 60 километров забора на границе с Беларусью 9 апреля, 14:42 Флаг Латвии (Фото:marekssteins / Pixabay)

В апреле этого года начнется второй этап строительства забора на латвийско-белорусской границе. В этот раз протяженность будет достигать 63,9 км.

Об этом сообщает Delfi.

На первом этапе на латвийско-белорусской границе было построено около 54 км забора. Погодные условия этой зимы не способствовали продолжению работ в болотистой местности. Они восстановятся, когда почва станет более твердой, а температура воздуха будет стабильно выше +10 градусов.

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Часть проблем связана с рельефом местности: пограничная инфраструктура должна быть построена на крутых склонах и заболоченных участках, и при этом дороги должны быть безопасными для движения.

Отмечается, что параллельно со строительством забора начата подготовка к оснащению забора современными технологиями.

В целом проект предполагает строительство 173-километровой латвийско-белорусской пограничной полосы.

По данным СМИ, первая очередь строительства забора протяженностью 85,9 км будет завершена к началу осени этого года, а вторая очередь (63,9 км) и третью очередь (16,7 км) — до конца 2024 года.

«Общая стоимость строительства первых двух этапов строительства пограничной инфраструктуры составляет 102,7 млн. евро», — говорится в сообщении.

В июне в Польше после шести месяцев работ было завершено строительство пятиметрового забора на границе с Беларусью.

В августе Литва завершила строительство физического заградительного барьера на протяженности сухопутной границы с Беларусью.