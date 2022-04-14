Латвия планирует помочь Украине с экспортом зерновых
Эгилс Левитс (Фото:instagram.com/valsts_prezidents/)
Латвия может помочь Украине с экспортом зерновых через латвийские порты. Об этом заявил президент Латвии Эгилс Левитс на совместном брифинге в Киеве с президентами Украины, Польши, Литвы и Эстонии, передает Укринформ.
«Мы говорили с Зеленским о том, что Латвия может помочь с экспортом зерновых из Украины, чтобы поток пошел через латвийские порты. Мы сразу после встречи позвонили своим правительствам и предпримем дальнейшие меры, чтобы эти усилия увенчались успехом», — сказал Левитс.
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Он также заявил о полной поддержке президентами стран Балтии и Польши предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС и принятии этого решения по ускоренной процедуре.
В среду 13 апреля украинский лидер Владимир Зеленский встретился с президентами Польши, Латвии, Литвы и Эстонии в Киеве.
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