Латвия передаст Украине новую партию конфискованных у пьяных водителей авто

19 апреля, 03:57
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Оценочная рыночная стоимость передаваемых автомобилей составляет 15 555 евро (Фото:pexels.com/@fotios-photos)

Оценочная рыночная стоимость передаваемых автомобилей составляет 15 555 евро (Фото:pexels.com/@fotios-photos)

Правительство Латвии приняло решение передать Украине восемь автомобилей, которые были конфискованы у пьяных водителей. В общей сложности, оценочная рыночная стоимость передаваемых автомобилей составляет 15 555 евро.

Об этом сообщает Delfi.

Среди автомобилей — Lexus ES 330 2005 года выпуска (оценочная стоимость 3500 евро), BMW X5 2002 года (оценочная стоимость 300 евро), Opel Zafira 2002 года (оценочная стоимость 250 евро), Audi A6 2002 года (оценочная стоимость 250 евро), Toyota Verso 2010 года (оценочная стоимость 3555 евро), Opel Astra 2005 года (оценочная стоимость 950 евро), Toyota Avensis 2005 года (оценочная стоимость 3200 евро) и BMW 320 (оценочная стоимость 3550 евро). В общей сложности, оценочная рыночная стоимость передаваемых автомобилей составляет 15 555 евро.

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Автомобили будут переданы сельскому совету поселка Побужское Кировоградской области и Министерству обороны Украины, в том числе военным частям.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Латвия Война в Украине Война России против Украины

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