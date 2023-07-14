Латвия передала Украине партию авто, конфискованных у пьяных водителей 14 июля, 20:07 Флаг Латвии (Фото:Mareks Steins / Pixabay)

Латвия передала Украине очередную партию автомобилей, которые конфисковали у пьяных водителей, заявил начальник отдела закупок и государственного имущества Службы государственных доходов Латвии Инары Солостеи.

Об этом сообщает LSM.

«Очередные 11 автомобилей, конфискованных у пьяных водителей, безвозмездно передадут Украине», — говорится в заявлении.

Авто передадут военной администрации города Херсон, Министерству обороны Украины, Арбузинскому сельсовету Николаевской области, Военно-медицинской академии Украины и Государственной пограничной службе Украины.

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Среди конфискованных автомобилей — Mercedes Benz 2001 года выпуска, BMW 535 2006 года, Mazda 3 2007 года и Volvo XC60 2009 года. Общая приблизительная стоимость этих 11 автомобилей составляет около 40 тысяч евро.

В Латвии уточнили, что из каждых 100 конфискованных автомобилей около 70 отправляют в Украину. С марта этого года в целом латвийское правительство приняло решение передать Украине уже 151 автомобиль.