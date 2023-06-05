Латвия передала Украине 66 авто, конфискованных у пьяных водителей 5 июня, 03:03 Латвия передает Украине конфискованные автомобили (Фото:pexels.com/@fotios-photos)

Латвия передала Украине уже 66 автомобилей, конфискованных у нетрезвых водителей.

Об этом сообщает Delfi.

Только за последние сутки полиция Латвии задержала 17 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Было возбуждено четыре административных дела и 13 уголовных.

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У пяти водителей автомобили конфискуют, а еще восьми заплатят полную стоимость транспортных средств.