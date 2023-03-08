Для армии и больниц. Латвия передает Украине первые конфискованные у пьяных водителей автомобили 8 марта, 15:43 Конфискованные автомобили в Латвии (Фото:UkReinis Pozņaks/Twitter)

Правительство Латвии во вторник, 7 марта, приняло решение о передаче Украине восьми автомобилей, конфискованных у пьяных водителей.

Об этом сообщает Delfi.

Литовские депутаты единогласно поддержали поправки в закон о поддержке гражданского населения Украины. Согласно ему, конфискованные транспортные средства могут безвозмездно передать Киеву для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с войной, и поддержки общества.

Видео дня

Представитель фонда Agendum и основатель Twitter-конвоя, занимающихся подбором и транспортировкой машин в Украину, Рейнис Познякс подчеркнул: передача авто — «очень хорошая новость для пяти армейских частей и трех медицинских учреждений». В частности, автомобили получат Винницкая региональная клиническая больница и территориальное медицинское объединение Купянского совета.

3 марта президент Латвии Эгилс Левитс встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским во Львове. Страна получила список оружия, необходимого для ВСУ, и считает, что поставки боевых самолетов — вопрос времени.